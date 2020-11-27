Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне е-декларування. ТЕКСТ

Проєкт закону про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та ненадання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстровано у Верховній Раді в п'ятницю.

Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, ініціатором відповідного законопроєкту №4434 є президент України Володимир Зеленський. Головним комітетом визначено Комітет з питань правоохоронної діяльності, передає Цензор.НЕТ.

На цей момент зазначено, що законопроєкт передано на розгляд керівництву.

Закон пропонує вилучити статтю 3661 Кримінального кодексу. Кодекс хочуть доповнити новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Монастирський представив напрацювання щодо виходу з конституційної кризи: за брехню в декларації не будуть позбавляти волі і перевірка суддів за погодженням з ВРП

У цій статті передбачається, що за таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пропонується окремо визначити у статті 3663 КК кримінальну відповідальність за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.







Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.