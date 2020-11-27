Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко
Про це повідомив адвокат потерпілих Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.ua.
За його словами, прокурор у справі не прийшов на судове засідання, де Кицюка повністю виправдали.
"Вона (суддя — ред.) не знайшла складу злочину у засудженні невинного, на підставі рапорту, у якому немає жодного підпису при відсутності жодного доказу вини і доказах невинуватості водія", — зазначив Маселко.
За версією слідства, Кицюк виніс два завідомо неправосудні рішення, і саме за це Вища рада правосуддя позбавила його статусу судді. Сам Кицюк не визнає провини.
Крім того, адвокат додавав, що він та його підзахисний проти закриття провадження через рішення Конституційного суду, та планує доводити свою невинуватість у судовому процесу.
"Наша позиція така, що в діях Кицюка відсутній дисциплінарний проступок, що підтверджується і відмовою Вищої ради правосуддя в залученні його до відповідальності за ці ж факти. Тож не можна вести мову про наявність складу злочину за статтею 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови — ред.)", - заявив Подосинов.
У червні 2020 року Конституційний суд фактично скасував статтю 375 Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення. Раніше з клопотанням про скасування цієї статті до КС звернулася група з 55 депутатів, більшість з яких — члени фракції "Опозиційна платформа — за життя". У рішенні КС йдеться, що не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, яке рішення судді є "неправосудним", а також не розкрито змісту сполучення "завідомо неправосудний".
Потерпілий у справі — учасник автопробігу до будинку Януковича Михайло Черкасенко був переконаний, що справа завершиться виправдувальним вироком екссудді: "Судді теж повинні бути підсудними та відповідати за свої рішення. Ця справа завершиться так само як і справа Царевич. Так що у нас ще довгий шлях до встановлення справедливої судової системи", — казав потерпілий.
Відзначимо, колишню суддю Царевич виправдали у справі про винесення неправосудних рішень у "справах Автомайдану" в 2014 році
Віктор Кицюк, відповідно до бази активістів, один із 337 судів, які під час Революції Гідності ухвалювали неправомірні рішення щодо учасників Майдану — забороняли мирні зібрання, обвинувачували активістів за опір правоохоронцям та порушення порядку мирних зібрань.