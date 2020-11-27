Поки політики маніпулюють екотематикою, влада ігнорує найбільш гострі проблеми, - активісти

Екологія знову стала "розмінною монетою" під час боротьби за владу, констатують фахівці.

Збільшити відповідальність за незаконну вирубку лісів, розширити межі національних природоохоронних парків і залучати до їх охорони Національну гвардію. Петиція з такими пропозиціями на сайті президента України вже набрала понад 6 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Її автор - Андрій Кобрин, який також виступив ініціатором соціального проєкту "Задихаюся", передає "5 канал".

Фахівці переконані, що держава та суспільство мають негайно зосередитися на вирішенні найбільш гострих екологічних проблем – серед яких і вирубки у Карпатах. А не піддаватися на традиційні маніпуляції. Адже, наприклад, тема екології в промислових містах регулярно використовується для боротьби за владу та вплив у регіоні.

Зі свого боку реалізація запропонованих у петиції заходів дозволить нарешті зупинити нищення лісів і зберегти карпатську природу.

"Коли я готував ролик, я 1500 км подолав по горах. Я познімав тих лісорубів, які ріжуть, мав змогу питатися людей в селах, яка зараз статистика щодо того, чи ріжуть – не ріжуть. Зараз ще більше ріжуть, тому що кожен день по 50-70 машин возять ліс – це безконтрольно, на тих машинах не було міток, що це йде в якісь державні органи, які цим займаються", – розповідає Кобрин.

Активіст констатує – наразі ситуація в Карпатах лише погіршується. Але в більшості випадків масштаби екологічних проблем замовчуються, нераз заявляли фахівці Всесвітнього фонду дикої природи. Та попри нещадні рубки і, як наслідок, чергові масштабні повені – екотематика цьогоріч знову стала "розмінною монетою" для різного роду маніпуляцій, зауважують фахівці.

"Це все акції на один день, люди хочуть хайпонути, піти там пару дерев посадити і на тому робити піар. І на 5 років знову забудуть. Це найбільша проблема нашої країни, що люди забувають", – вважає Кобрин.

Віцепрезидент Професійної асоціації екологів України Валентин Щербина додає: "Ми навіть давали брифінг проти екологічних маніпуляцій. І періодично на нашому порталі ми розвінчуємо псевдоекологічні міфи і маніпуляції, які в основному передвиборчі обіцянки і заробляння грошей".

"Ці паводки будуть повторюватись періодичністю в 2-3 роки і з кожним разом вони будуть все масштабнішими і масштабнішими. Оскільки щороку при збереженні цієї тенденції ми втрачаємо приблизно 1% лісів Карпат", – констатує Щербина.