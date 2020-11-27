Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар

В новообраній обласній раді Київщини фактично утворилася коаліція "Слуги народу", ОПЗЖ і "Батьківщини". Партія влади спільно зі своїми політичними партнерами з порушенням регламенту намагається взяти під контроль облраду і продавити на посаду голови ради свого кандидата.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.

За словами парламентарки, для цього намагаються провести голосування окремими бюлетенями - хоча за регламентом бюлетень повинен бути один з включеними в нього кандидатурами.

"Фактично коаліція, яка тут існує – "Слуга народу", "Батьківщина" і ОПЗЖ, – не довіряють своїм депутатам, тому виступили проти початкового бюлетеня, де було двоє кандидатів. Через недовіру до власних депутатів і маючи таке завдання, очевидно, від Офісу Президента провести свого кандидата від "Слуги народу" Склярова, це відбувається під наглядом і окремими бюлетенями. За це була боротьба. Як і за спробу вивести із зали людину, яка за даними колег-депутатів хвора на ковід, але її привели якраз для цього голосування", – наголосила Сюмар.

"Очевидно, що є сьогодні таке завдання від Офісу Президента – взяти під контроль Київську обласну раду, і їх жодним чином не турбує коаліція з "Опозиційною платформою – За життя", – наголошує Сюмар.

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Нардепка нагадала, що ще перед місцевими виборами були заяви про те, що саме такі коаліції буде формувати "Слуга народу".

"Зараз у Київській обласній раді саме це і відбувається – із численними порушеннями регламенту, переписуванням попереднього порядку голосування, який був визначений відповідно до регламенту", – підсумувала Сюмар.