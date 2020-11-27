Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.
За словами парламентарки, для цього намагаються провести голосування окремими бюлетенями - хоча за регламентом бюлетень повинен бути один з включеними в нього кандидатурами.
"Фактично коаліція, яка тут існує – "Слуга народу", "Батьківщина" і ОПЗЖ, – не довіряють своїм депутатам, тому виступили проти початкового бюлетеня, де було двоє кандидатів. Через недовіру до власних депутатів і маючи таке завдання, очевидно, від Офісу Президента провести свого кандидата від "Слуги народу" Склярова, це відбувається під наглядом і окремими бюлетенями. За це була боротьба. Як і за спробу вивести із зали людину, яка за даними колег-депутатів хвора на ковід, але її привели якраз для цього голосування", – наголосила Сюмар.
"Очевидно, що є сьогодні таке завдання від Офісу Президента – взяти під контроль Київську обласну раду, і їх жодним чином не турбує коаліція з "Опозиційною платформою – За життя", – наголошує Сюмар.
Нардепка нагадала, що ще перед місцевими виборами були заяви про те, що саме такі коаліції буде формувати "Слуга народу".
"Зараз у Київській обласній раді саме це і відбувається – із численними порушеннями регламенту, переписуванням попереднього порядку голосування, який був визначений відповідно до регламенту", – підсумувала Сюмар.