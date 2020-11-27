Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно)

Президент України Володимир Зеленський присвоїв генеральному директору Конструкторського бюро "Південне" Олександру Дегтяреву звання Героя України (посмертно).

Відповідний указ №518/2020 від 27 листопада опубліковано на сайті глави держави.

"За визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Дегтяреву Олександру Вікторовичу - генеральному директору державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля" (посмертно)", - йдеться в тексті указу.

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Як повідомлялося, Дегтярев помер від COVID-19 24 листопада. Він народився 31 жовтня 1951 року. Працював у КБ "Південне" з 1975 року. Академік Національної академії наук України (2015 рік). Нагороджений орденами "За заслуги" III і II ступенів (2002, 2011 рр.).