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Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно)

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Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно)
Президент України Володимир Зеленський присвоїв генеральному директору Конструкторського бюро "Південне" Олександру Дегтяреву звання Героя України (посмертно).

Відповідний указ №518/2020 від 27 листопада опубліковано на сайті глави держави.

"За визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Дегтяреву Олександру Вікторовичу - генеральному директору державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля" (посмертно)", - йдеться в тексті указу.

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Як повідомлялося, Дегтярев помер від COVID-19 24 листопада. Він народився 31 жовтня 1951 року. Працював у КБ "Південне" з 1975 року. Академік Національної академії наук України (2015 рік). Нагороджений орденами "За заслуги" III і II ступенів (2002, 2011 рр.).

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Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    Стесняюсь спросить на счет результатов "выдающегося личного вклада" усопшего. Не, родственники мультимиллионеры, это безусловно "выдающееся" и "личный вклад". А космическая отрасль Украины и КБ Южное где? Ну, вы в курсе где ... Героя?! Ню, ню. Кто следующий? Кучма?
  • piligrim
    он внес "выдающийся вклад" в последний год жизни?...
  • Yuriy Smith
    Разрабатывал ракеты "сотона", на которые пошли, условно говоря, "миллиарны" "суповых наборов" и пачек фкуснова бломбира(речь о том шо склепав 100 ракет, "советский раб.очий" получил "получку" вместо напр 300 руб в мес. - 250руб. и вместо 3ч. в очереди за 500г. кал.басы = 4ч. в очереди за 400г.), т.е. больше ракет больших и толстых - тоньше карман у раба, а сам раб - более опущен. ну так, по простому, да и то, ракеты у нас забрали Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 1564
    герой чо. кстати, а его родственники наверное так скорбят шо аж окна джипов запотевают изнутри. именно таких "героев" и плодил совок - рабы все стерпят то
    а Зеля, как совок, хотя не юрист и лох - награждает это.... обеспечившее дворцами даже своих правнуков, ссущество.
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