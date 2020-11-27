"Що робити?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять держбюджет і локдаун

Сьогодні, 27 листопада, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", обговорюватимуть технічну поразку збірної України і чому УЄФА ухвалила несправедливе рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Окрім того, в ток-шоу зачеплять тему державного бюджету і де знайти гроші до кінця року. Та будуть з’ясовувати, чи врятують виплати по 8 тисяч гривень українських підприємців, а також як країні почати заробляти.

Гостями студії стануть: Андрій Шевченко, головний тренер Національної збірної України з футболу; Юлія Ковалів, заступник голови Офісу Президента України; Сергій Марченко, міністр фінансів України; Олег Устенко, радник Президента України з економічних питань; Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014-2016); Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019); Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019); Дмитро Наталуха, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку. А також Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії"; Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "ГОЛОС", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики; Ілля Кива, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" та Геннадій Корбан, голова Громадської Ради при міській раді Дніпра.