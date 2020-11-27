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На Кіровоградщині військова вантажівка зіткнулася з асфальтоукладачем, 2 людини загинули, - прокуратура. ФОТО

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Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди з військовим автомобілем, яка сталася 26 листопада на території Новоархангельська району Кіровоградської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на військову прокуратуру Південного регіону.

На Кіровоградщині військова вантажівка зіткнулася з асфальтоукладачем, 2 людини загинули, - прокуратура 01

"Попередньо встановлено, що водій МАЗ 6317, військовослужбовець однієї з військових частин ЗС України, не обравши безпечного інтервалу, допустив зіткнення з асфальтоукладачем VÖGELE та наїзд на трьох громадян, які здійснювали ремонтні роботи з укладення асфальтного покриття проїзної частини дороги", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП двоє потерпілих загинули, одного з тілесними ушкодженнями ушпиталили.

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На Кіровоградщині військова вантажівка зіткнулася з асфальтоукладачем, 2 людини загинули, - прокуратура 02

Військовослужбовець-водій заарештований, з'ясовуються всі обставини події, вирішується питання про призначення необхідних експертиз. Крім того, готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    без слов...
    RIP...
  • Igor L
    Водій вантажівки не винен! Будівельна компанія грубо порушила ПДР і не встановила необхідні попереджувальні та обмежувальні дорожні знаки в місці виконання робіт, за 50, 100, 150 метів від асфальтоукладчика. Місце проведення робіт не було відповідним чином огороджене і освітлене, не було машин з проблісковими маячками попереду руху асфальтоукладчика, на самому асфальтоукладчику не працювало освітлення та сигналізація. За ДТП має нести відповідальність директор підрядної організації, керівник будівельних бригад, прораб та майстер, які не забезпечили техніку безпеки та охорону праці чим створили смертельну небезпеку для працівників, водіїв та пасажирів! І це відбувається по всій Україні, де я тільки бачу укладку асфальту - там всі можливі закони, ПДР, заходи безпеки та норми охорони праці грубо порушені! Ось допорушувались!
  • Igor L
    Асфальтоукладач рухається проти смуги руху і тому відстань між ним і машиною зменшується. Гарячій асфальт в холодну пору року створює велику хмару, яка приховує за собою асфальтоуладач і створює локальний туман, врахувати дію якого водій не може. Тому є вимоги ПДР про обмеження руху в місці проведення робіт. Ці обмеження не були виконані і тому загинули та травмувались люди, знищена військова техніка, пошкоджений асфальтоукладач, втрачений застивший асфальт в машинах, який мали укласти на дорогу протягом робочої зміни! За це все мають нести відповідальність конкретні люди, які зекономили на безпеці і не створили безпечних умов під час проведення дорожних робіт! Тому все керівництво дорожно-будівельної компанії потрібно відправити в тюрму як свідомих вбивць на довічне!
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