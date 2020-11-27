На Кіровоградщині військова вантажівка зіткнулася з асфальтоукладачем, 2 людини загинули, - прокуратура. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на військову прокуратуру Південного регіону.
"Попередньо встановлено, що водій МАЗ 6317, військовослужбовець однієї з військових частин ЗС України, не обравши безпечного інтервалу, допустив зіткнення з асфальтоукладачем VÖGELE та наїзд на трьох громадян, які здійснювали ремонтні роботи з укладення асфальтного покриття проїзної частини дороги", - йдеться в повідомленні.
В результаті ДТП двоє потерпілих загинули, одного з тілесними ушкодженнями ушпиталили.
Військовослужбовець-водій заарештований, з'ясовуються всі обставини події, вирішується питання про призначення необхідних експертиз. Крім того, готується повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.