Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський

8 60278
Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський
Російська Федерація почала призов жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) до своєї армії. На службу призивають чоловіків з російськими паспортами.

Про це на пресконференції заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

За його словами, з 2019 року Росія роздає на окупованому Донбасі свої паспорти.

Також читайте: Україна розширила перелік невизнаних паспортів Росії

"І зараз там нарощується потенціал видачі цих паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російські паспорти, і їх уже призивають до Збройних сил Російської Федерації", - заявив Лисянський.

За його словами, у жителя ОРДЛО з російським паспортом немає права на російську пенсію, але є обов'язок служити в армії.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Свежее мясо для "Байрактаров" уже в пути. Россия начала призывать получивших паспорта РФ жителей ОРДЛО в свою армию, - представитель омбудсмена Лисянский - Цензор.НЕТ 1053
  • Петро Такой
    Сразу рассийскую вакцину им от ковида вколите)))
  • Fjall_Raven
    парашный паспорт ,по умолчанию не предоставлет никаких прав, а получившие его сепаратно, лишаются даже тех которые у них были до этого ))) по своему весу в мире, он равен "волчьему билету" известному в совке )
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини