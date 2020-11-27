Росія почала произов жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, до своєї армії, - представник омбудсмена Лисянський

Російська Федерація почала призов жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) до своєї армії. На службу призивають чоловіків з російськими паспортами.

Про це на пресконференції заявив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

За його словами, з 2019 року Росія роздає на окупованому Донбасі свої паспорти.

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"І зараз там нарощується потенціал видачі цих паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російські паспорти, і їх уже призивають до Збройних сил Російської Федерації", - заявив Лисянський.

За його словами, у жителя ОРДЛО з російським паспортом немає права на російську пенсію, але є обов'язок служити в армії.