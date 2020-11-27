Україна має виконати зобов'язання щодо викорінення корупції, щоб ЄС і МВФ продовжили підтримувати її, - ПРООН
Про це Герчева повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ
"Рішення Конституційного суду (про часткове скасування антикорупційної реформи, -ред.) може негативно вплинути на ті зусилля, які Україна вже доклала для того, щоб стати сучасною, демократичною, процвітаючою країною", - сказала Герчева.
"Україна вже взяла на себе цілу низку зобов'язань щодо викорінення корупції, і такі зобов'язання повинні бути виконані для того, щоб партнери з розвитку, включно з ЄС, МВФ та іншими партнерами, продовжили надавати підтримку, якої потребує країна. Тож тут багато чого стоїть на кону, але ми переконані, що мудрість і розважливість таки візьмуть верх, і незабаром з’явиться виважене рішення з цього питання", - пояснила вона.
За її словами, дві найважливіші і найскладніші реформи в Україні - судова і медична.
"Тут багато що стоїть на кону, є багато груп з корисливими інтересами. Успішне впровадження цих реформ залежить від багатьох інших чинників. Для того, щоб ці реформи були успішними, потрібна комплексна підтримка і активне залучення зацікавлених сторін та всіх секторів. Це непросто, але над цим все одно потрібно працювати. Уряд повинен виконувати свої зобов'язання перед громадянами України та таки досягати прогресу в цих реформах, хоча це і складний процес", - підкреслила постійний представник ПРООН в Україні.