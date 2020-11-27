МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.