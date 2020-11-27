Оновлений проєкт Держбюджету-2021: доходи 1,09 трлн грн, витрати 1,33 трлн грн, подвоєння надходжень від приватизації і збільшення зовнішніх запозичень

До другого читання збільшили доходи та зменшили видатки

Доходи проєкту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені у сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити порівняно з першим читанням на 20 938,5 млн грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Видатки проєкту держбюджету на 2021 рік передбачені у сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж у першому читанні.

Згідно з документом, граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено у сумі 246 635,5 млн грн. Передбачено зменшення дефіциту на 23 718,5 млн грн з 6,0% до 5,5% ВВП.

Проєктом пропонується установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні.

Для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.

Читайте також: Завтра в Раді відбудеться нарада голів фракцій за участю Шмигаля та Єрмака: обговорять Держбюджет-2021, закони щодо КС і призначення директора НАБУ

Проєктом пропонується установити у 2021 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні, з 1 грудня - 39,12 гривні.

Кабінет міністрів планує отримати від приватизації держаного майна у 2021 році 12 млрд грн. У порівнянні з першим читанням план збільшений у два рази (з 6 млрд грн).

Документом визначено на 31 грудня 2021 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2 544 899,9 млн гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 350 489,7 млн гривень. Фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями у 2021 році зменшене на 30 548,7 млн грн, при цьому зовнішнє фінансування збільшене на 49 167,7 млн грн, внутрішнє – зменшене на 79 716,4 млн грн.

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів підвищена на 0,6 процентного пункту, що викликано погіршенням кон'юнктури на внутрішньому ринку, для зовнішніх боргових інструментів - зменшена на 2,4 п.п., що викликано розширенням джерел фінансування з низькою вартістю.

"Разом із цим, умови державних запозичень можуть змінюватися залежно від впливу політичних, економічних і геополітичних факторів", - сказано в документі.

Доопрацьований до другого читання проєкт державного бюджету України на 2021 рік передбачає розподіл 4 млрд грн на інвестиційні проєкти, зокрема, 2,25 млрд грн - на проєкти у сфері охорони здоров'я.

При цьому на інвестпроєкти в соціокультурній сфері пропонується передбачити 211 млн грн, у спортивній - 275 млн грн, на проєкти з охорони навколишнього природного середовища - 242 млн грн, на транспорт - 248 млн грн.

Ще 100 млн грн передбачається направити на проєкти в паливно-енергетичній сфері, 66 млн грн - на проєкти щодо функціонування органів влади.

Кабінет Міністрів у доопрацьованому до другого читання проєкті закону про держбюджет на 2021 рік пропонує виділити державні гарантії на суму 88,671 млрд грн, зокрема надавати їх для забезпечення виконання боргових зобов'язань за "зеленими" кредитами. У попередній версії проєкта закону максимальна сума надання держгарантій була відсутня.

Згідно з оновленим проєктом Держбюджету-2021, із зазначеної суми пропонується надати держгарантій на 40 млрд грн за рішенням Кабінету міністрів. Зокрема, до 10 млрд грн - банкам по портфелях кредитів, наданих мікро-, малим і середнім підприємствам.

Ще до 20 млрд грн держгарантій у разі прийняття законопроєкта уряд зможе надавати у сфері обороноздатності.

Згідно з документом, до 24 млрд грн пропонується надавати держгарантії за рішенням Кабміну і/або на підставі міжнародних договорів на забезпечення боргових зобов'язань компаній у сфері передачі електроенергії.

При цьому Бюджетний кодекс встановлює вимогу надавати держгарантії в розмірі не менше 3% планових доходів загального фонду, тоді як пропонована сума досягає 8% цього показника.

"Такий вимушений тимчасовий крок заснований на необхідності підтримки суб'єктів господарювання, особливо малих і середніх підприємств, які найбільш постраждали через карантин", - зазначено в пояснювальній записці до документа.

Міністерство фінансів України очікує в 2021 році надходження до спецфонду Держбюджету 7,443 млрд грн за рахунок оплати ліцензій на організацію і проведення азартних ігор і ліцензій на лотереї, свідчить проєкт державного бюджету на наступний рік у редакції до другого читання (законопроєкт 4000).

Як зазначено в доопрацьованому документі, оприлюдненому на сайті парламенту, Мінфін також збільшив план по доходах загального фонду Держбюджету від податку на прибуток підприємств (на 1 млрд грн), з ПДВ на виготовлені в Україні товари і послуги з урахуванням бюджетного відшкодування на 6,4 млрд грн, від ввізного мита на 2,4 млрд грн.

Ще на 4,24 млрд грн збільшено план за надходженнями частини чистого прибутку держпідприємств, свідчить документ.

Крім того обсяг дефіциту в проєкті Держбюджету-2021 скорочено на 0,5% ВВП, або 23,718 млрд грн, зокрема по загальному фонду - на 24,548 млрд грн, зі збільшенням дефіциту по спецфонду на 830,2 млн грн. Таким чином, граничний обсяг дефіциту Держбюджету пропонується визначити в сумі 246,635 млрд грн, зокрема 220,861 млрд грн по загальному фонду і 25,774 млрд грн зі спецфонду.

Фінансування загального фонду Держбюджету за борговими операціями в доопрацьованому варіанті законопроєкта пропонується скоротити на 30,548 млрд грн при збільшенні зовнішнього фінансування на 49,167 млрд грн і зменшенні внутрішнього на 79,716 млрд грн.

"Середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів підвищена на 0,6 п.п., що пояснюється погіршенням кон'юнктури на внутрішньому ринку, для зовнішніх боргових інструментів - скорочена на 2,4 п.п., що викликано розширенням джерел фінансування з низькою вартістю", - зазначено в пояснювальній записці до оновленої версії законопроєкта.