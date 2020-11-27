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Україна посилить моніторинг ситуації щодо можливої ​​захворюваності норок на коронавірус, - Держпродспоживслужба

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Україна посилить моніторинг ситуації щодо можливої ​​захворюваності норок на коронавірус, - Держпродспоживслужба
За дорученням глави Держпродспоживслужби Владислави Магалецької буде організовано посилений контроль за ситуацією щодо можливої появи коронавірусу у норок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Буде організовано активний моніторинг можливої ​​захворюваності норок на коронавірус на фермах.

За словами Магалецької, за результатами моніторингу будуть вживатися заходи щодо мінімізації ризиків поширення захворювання. Крім того, організують лабораторні дослідження норок на SARS-CoV-2 на основі європейського досвіду.

"Звертаюся до всіх: мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки… Ніхто не буде створювати проблеми там, де їх нема. Але держава має контролювати ситуацію. Вірус смертельно небезпечний, він мутує і дедалі в більшій кількості країн виникають проблеми з цими тваринами. Тому запрошую всіх до конструктивної співпраці заради загального блага!" - зазначила Магалецька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Данії вирішила знищити всіх норок на фермах після того, як у цих тварин знайшли мутацію коронавірусу SARS-CoV-2, яка може поширюватися серед людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає поспішним рішення Данії про знищення 17 мільйонів норок.

Асоціація тваринників України повідомила, що випадків коронавірусу на фермах норок в Україні немає.

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Топ коментарі

  • kelman muksat
    писец норкам
  • Старый зольдат
    Самое главное в этом вопоосе, что бы один поц не взял это под личный контроль. Если возтмет, считай все пропало. А, что, ведь он кроме, как красть, лгать и играть х..м на рояле, больше ни чего не умеет.
  • Червона рута
    Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 5190 ***!!!! В Україні більше проблем немає ??????????? Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 7626 Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4861 Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможной заболеваемости норок коронавирусом, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4861
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