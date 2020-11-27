Оновлений проєкт Держбюджету-2021: витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн

Кабінет Міністрів України пропонує в проєкті державного бюджету на 2021 рік до другого читання збільшити на 2 млрд грн видатки на Офіс генерального прокурора та зменшити на 4 млрд грн - на Міністерство освіти і науки порівняно з попередньою редакцією.

Зокрема Кабмін пропонує збільшити видатки на Офіс генерального прокурора порівняно з проєктом бюджету до першого читання на 2,034 млрд грн. Також пропонується збільшити видатки: на апарат Міністерства внутрішніх справ - на 797,4 млн грн, на Держспоживслужбу - на 538,1 млн грн, на Міністерство закордонних справ - на 498,2 млн грн, на Міністерство охорони здоров'я - на 3,946 млрд грн, на Міністерство енергетики на 350 млн грн, на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів - на 491,1 млн грн, на Міністерство інфраструктури – на 2,405 млн грн, на Міністерство молоді та спорту - на 427,3 млн грн, на Міністерство культури та інформаційної політики - на 1,146 млрд грн і на Державне космічне агентство - на 549,5 млн грн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас уряд пропонує скоротити на 130 млн грн видатки на Державне управління справами, на 1,129 млрд грн - на державні капітальні витрати на розробку та реалізацію інвестиційних проєктів, на 4,097 млрд грн - на Міністерство освіти і науки, на 8,5 млрд - на Пенсійний фонд і на 4,86 млрд - на Державний фонд регіонального розвитку.

Видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради в 2021 році складуть 2 529 712,2 тисяч гривень. Це на 24,1% більше, ніж у поточному році (2 038 424,8 тисяч гривень). Крім того, витрати на Верховну раду на 247 026,4 тисяч гривень більше, ніж це було передбачено в проекті держбюджету першого читання у вересні, пише РБК-Україна.

Крім того, в проєкті Держбюджету витрати на Державне бюро розслідувань передбачені в сумі 2 484 078,0 тисяч гривень. Це на 75,4% більше, ніж цьогоріч (1 416 535,9 тисяч гривень). Порівняно з першим читанням сума не змінилася, пише видання.

Витрати на Службу безпеки передбачені на суму 14 746 278,1 тисяч гривень. Це на 23,2% більше, ніж цьогоріч (11 971 795,4 тисяч гривень). Порівняно з першим читанням сума не змінилася.

Витрати на Національне антикорупційне бюро України становитимуть 1 065 797,6 тисяч гривень. Це на 15,3% більше, ніж цьогоріч (924 100,9 тисяч гривень). Порівняно з першим читанням сума не змінилася.

Витрати на Міністерство внутрішніх справ заплановані в сумі 85 815 607,1 тисяч гривень. Це на 4,6% більше, ніж цьогоріч (82 036 681,1 тисяч гривень). Порівняно з першим читанням сума не змінилася.

Витрати на Управління державної охорони становитимуть 1 651 204,0 тисяч гривень. Це на 15,3% більше, ніж цьогоріч (1 582 699,4 тисяч гривень). Порівняно з першим читанням сума не змінилася.