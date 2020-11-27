Ексспівробітницю банку "Хрещатик" підозрюють у розкраданні понад 10 млн грн вкладників, - прокуратура
Про це повідомила пресслужба Київської міськпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, будучи відповідальною за оформлення договорів та вступивши у змову з іншими працівниками банку, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що нібито підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами", - повідомляє прокуратура.
Зазначається, що отримані від клієнтів кошти підозрювана не обліковувала належним чином та разом з іншими співучасниками використовувала на власний розсуд.
"Вказаними діями клієнтам банку заподіяно збитків на загальну суму понад 10 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. У межах слідства встановлюються інші співучасники злочину.