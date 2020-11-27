Двох українських студентів важко поранено в Польщі

Приблизно о 4 годині ранку невідомий поранив двох українських студентів у польському Жешуві. Обидва молодики - в лікарні у важкому стані, затримати нападника не вдалося.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Надзвичайна ситуація сталася приблизно о 4 ночі (за київським часом). Поліція на місці встановила, що в результаті застосування небезпечного інструмента поранено двох молодих чоловіків: громадян України віком 19 та 21 рік", - повідомив представник пресслужби поліції міста Жешув Адам Шельонг.

Він додав, що постраждалі потрапили до лікарні із серйозними ранами.

За словами поліцейського, НП сталася у квартирі, яку орендували студенти.

Поліція і прокуратура зараз збирає інформацію, яка дозволить з’ясувати обставини надзвичайної події.

Шельонг зазначив, що на цей момент нікого в цій справі не затримано. Однак він не відкидає, що це може статися вже найближчим часом.

Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були тяжко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ. Зокрема, за інформацією RMF24, одного з поранених українців поліція виявила у помешканні, а іншого – біля будинку, де вони проживали. У квартирі поліція зафіксувала сліди бійки.

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У Генеральному консульстві України в Любліні повідомили агентству, що знають про надзвичайну подію, і попросили місцеву поліцію поінформувати про її деталі.