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Двох українських студентів важко поранено в Польщі

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Двох українських студентів важко поранено в Польщі
Приблизно о 4 годині ранку невідомий поранив двох українських студентів у польському Жешуві. Обидва молодики - в лікарні у важкому стані, затримати нападника не вдалося.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Надзвичайна ситуація сталася приблизно о 4 ночі (за київським часом). Поліція на місці встановила, що в результаті застосування небезпечного інструмента поранено двох молодих чоловіків: громадян України віком 19 та 21 рік", - повідомив представник пресслужби поліції міста Жешув Адам Шельонг.

Він додав, що постраждалі потрапили до лікарні із серйозними ранами.

За словами поліцейського, НП сталася у квартирі, яку орендували студенти.

Поліція і прокуратура зараз збирає інформацію, яка дозволить з’ясувати обставини надзвичайної події.

Шельонг зазначив, що на цей момент нікого в цій справі не затримано. Однак він не відкидає, що це може статися вже найближчим часом.

Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були тяжко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ. Зокрема, за інформацією RMF24, одного з поранених українців поліція виявила у помешканні, а іншого – біля будинку, де вони проживали. У квартирі поліція зафіксувала сліди бійки.

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У Генеральному консульстві України в Любліні повідомили агентству, що знають про надзвичайну подію, і попросили місцеву поліцію поінформувати про її деталі.

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Топ коментарі

  • Miko R 798886a8
    А чого взагалі синячити і кричати в чужій країні? Треба пам'ятати, що приїхав як гість, і просто не бути нахабним.
    Українська мова сьогодні звучить в Польщі скрізь. На неї реагують так, як на чеську, німецьку, англійську. Тобто не реагують ніяк.
    Проте якщо українці ведуть себе як свині, напившись і линдаючи ночами та горланячи, то вони запросто можуть знайти таких самих місцевих п'яних свиней. Чим це може закінчиться - теж відомо. Іноді далі бухають разом, іноді б'ють морди один одному. Рідко - буває і гірше.
  • Miko R 798886a8
    В 4 ранку? Прийшов і напав? Чи синячили до чортиків разом звечора?
    Викликає питання тенденція, що українські ЗМІ голосно пишуть про "порізаних", "побитих", "підпалених" "поляками українців" - проте не публікується жоден результат розслідування, хоч польська сторона на 100% надає інформацію українському посольству чи консульствам в Польщі.
    Видно, олігархів, яким належать всі ЗМІ в Україні, дуже дратує те, що немало колишніх рабів не хочуть бути рабами і працювати за копійки.
  • Sophia-Maria Duglass
    Кацапы упорно стараются испортить отношения между Украиной и Польшей
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