Середня зарплата за рік зросла на 13,5%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Середня номінальна зарплата українців за жовтень 2020 року була на 13,5% більше тієї, яку вони отримали за жовтень 2019 року, і становила 12 174 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у жовтні 2020 року становила 12 174 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн).

Порівняно з вереснем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2019 року) - на 13,5%.

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників сфери фінансової та страхової діяльності - в середньому 20 511 грн (на 4,8% більше, ніж за жовтень 2019 року). На другому місці за цим показником - галузь інформації та телекомунікацій (20 060 грн, на 17,6% більше), на третьому - професійна, наукова та технічна діяльність (16 793 грн, на 15,7% більше).

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Найменші середні номінальні зарплати за жовтень 2020 року були у сферах тимчасового розміщення та організації харчування (6 960 грн, на 1,0% менше, ніж за жовтень 2019 року), операцій із нерухомим майном (9 388 грн, на 6,5% більше ), освіти (9 559 грн, на 17,7% більше).