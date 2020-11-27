ДБР проводить обшуки в ексмитника Романенка, який може бути причетний до мільярдних контрабандних схем
Про це в Telegram повідомила нардепка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Цензор.НЕТ.
"За матеріалами суду, він може бути організатором контрабандних схем, які привели до мільярдних збитків державного бюджету. Правоохоронці зараз працюють в його офісі в Києві на бульварі Дружби народів 14-16, корпус 2, офіс 241. А також у його маєтку в Романкові, вулиця Зелена, 29. У його автомобілі Рендж Ровер, який формально належить громадянину К, АА1234ОІ. У будинку в Києві по Столичному шосе, 129", - сказано в повідомленні.
За словами нардепа, обшуки також проходять зараз у начальника внутрішньої безпеки митної служби Мірошниченка, директора департаменту боротьби з контрабандою Резніка.
Також нардеп опублікувала постанови суду, в яких, за її словами, "повністю зображена схема зв'язків між Романенком, людьми, яких журналісти називають контрабандистами і співробітниками митних органів".
"Я думаю, гроші для оплати пенсій, субсидій, кисневих концентраторів і доріг слід шукати не в МВФ, а вдома у вищевказаних осіб", - підсумувала Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшуки у чиновників Держмитслужби Мірошниченка і Резніка, а також ексмитника Геннадія Романенка.