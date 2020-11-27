Найманці РФ від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 5 разів порушували режим припинення вогню, використовуючи гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС, інформує Цензор.НЕТ.

У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Опитне ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а поблизу Шумів двічі провокував українських захисників з підствольного гранатомета і стрілецької зброї. Крім того, в районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більш як 7 гектарів території та передано на знищення 122 вибухонебезпечні предмети.

Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей.

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