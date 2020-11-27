Поліцейський збив насмерть пішохода під Києвом

Співробітник Києво-Святошинського відділення поліції приблизно о 3 годині ночі збив пішохода, який, як стверджують у поліції, рухався проїжджою частиною.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, приблизно о 3 годині ночі, працівник поліції, повертаючись зі служби, скоїв наїзд на пішохода, який рухався проїжджою частиною дороги. У результаті ДТП чоловік від травм помер", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що поліцейський цього дня розкрив грабіж. Він повертався додому після того, як доставив до ізолятора тимчасового тримання двох зловмисників.

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"Він скоїв наїзд на пішохода, який рухався у темний час доби без світлоповертаючих елементів на одязі", - додали в поліції.

Поліція Київщини проводить службове розслідування. Крім того, на місці події працювали співробітники ДБР.