Тарифи на електрику для населення не змінювалися 4 роки при інфляції 20-25%, - Паращій

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів не змінювалися впродовж 4 років при інфляції 20-25%.

Про це повідомив керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

"У нас тарифи для населення з 2016 року не змінювалися. За 4 роки у нас інфляція 20% або 25% була, а електроенергія для населення не зростає. Таке довго не може бути. Так, ми знаємо, у нас постійно з цим проблеми. Тому що до 2015 року воно теж 5 років не змінювалося. Але рано чи пізно доводиться", - зазначив аналітик.

Посилаючись на заяви в.о. міністра енергетики Юрія Бойка, Паращій зазначив, що зараз фактично населення платить тільки за послуги з постачання та розподілу електроенергії. "Якщо ми говоримо, що у нас зараз тарифи на розподіл виростуть через реформи в обленерго, то виходить, що зараз ринок буде ще населенню доплачувати за те, що вони споживають електроенергію", - додав керівник аналітичного департаменту Concorde Capital.

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При цьому Паращій зазначив, що оскільки плановані параметри підвищення тарифів поки невідомі, говорити про ступінь впливу цього рішення на економіку та обсяг крос-субсидування передчасно.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на решту обсягу місячного споживання. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушений перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.