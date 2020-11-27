У бюджеті-2021, як і раніше, заплановано 40-відсоткове зростання витрат на Офіс Президента

План витрат на утримання Офісу Президента в проєкті держбюджету на 2021 рік не змінився порівняно з першим читанням. Витратити на нього збираються 1,227 млрд гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "РБК-Україна".

Видатки загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу Президента в 2021 році становитимуть 1 266 795,2 тис. гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тис. гривень).

Відповідна норма закладена у проєкті державного бюджету до другого читання, який оприлюднено на сайті Верховної Ради (проєкт № 4000).

Читайте на "Цензор.НЕТ": З приходом президента Зеленського у всіх нас з'явився історичний шанс, ми на зламі епохи, - Єрмак

У порівнянні з проєктом державного бюджету, який уряд подав до Верховної Ради у вересні, сума витрат на обслуговування діяльності президента та Офісу Президента не змінилася.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет Міністрів передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2021 рік. Доходи проєкту державного бюджету на 2021 рік до другого читання передбачені в сумі 1 092 083,3 млн грн. Доходи пропонується збільшити у порівнянні з першим читанням на 20 938,5 млн грн.

Витрати в проєкті держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 328 201,6 млн грн, що на 2 779,9 млн грн менше, ніж у першому читанні.