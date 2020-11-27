Виробник ракет і снарядів ДАХК "Артем" з 2021 року переходить на одноденний робочий тиждень: замовлень немає

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" переходить від початку 2021 року на одноденний робочий тиждень через брак замовлень на "Нептун", "Вільха", РС-80 і снаряди.

Про це виданню Defence News розповів директор ДАХК "Артем" Володимир Зимін, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у нас немає великих діючих контрактів за державним оборонним замовленням, які могли б завантажити наші виробничі потужності, хоча ми освоїли і готові поставляти для МОУ такі необхідні вироби, як снаряд 152-мм, снаряд ОФ29 і РС-80. З першого кварталу 2021 року "Артем" вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб", - розповів Зимін.

За його словами, працювати повний тиждень залишається "ядро" з 500-600 осіб. Ці фахівці будуть виконувати наявні контракти, зокрема імпортні. Тільки вони, підкреслив Зимін, ще тримають підприємство "на плаву".

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Роботи з постачання "Вільха" і "Нептуна" досі на етапі обговорення.

"З огляду на складну ситуацію, великі витрати на теплоносії, епідемічну ситуацію та загрозу повного локдауна, на жаль, це єдине можливе рішення. Як тільки ДАХК "Артем" отримає стабільне замовлення для держави, ми зможемо дати людям роботу", - додав Зимін.

ДАХК "Артем" - один із ключових українських виробників ракетного озброєння. Компанія бере участь у серійному виробництві систем "Нептун" і "Вільха". Входить у концерн "Укроборонпром".