Степанов про роботу громадського транспорту під час локдауну: ризик інфікування в напівпорожньому автобусі "дуже-дуже низький"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що громадський транспорт продовжить працювати в разі жорсткого локдауну в Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується конкретних обмежень та питань транспорту. Ми розуміємо, що яким би жорстким карантин не був, проте залишаються об'єкти критичної інфраструктури, де працюють люди, які мають добиратися до роботи. Це стосується лікарів, медичних працівників та інших категорій громадян", - сказав він.

Степанов наголосив на необхідності чіткого дотримання і виконання існуючих карантинних обмежень.

"Наприклад, візьмемо карантин вихідного дня. Уявімо, що його всі без винятку дотримуються, все закрито в повному обсязі. Навіть при роботі громадського транспорту людям нікуди їхати. Це тільки продуктовий магазин або аптека, яка дуже часто є біля будинку. І просто в транспорті не буде навіть теоретично якогось скупчення людей. Якщо ми говоримо, що люди переміщаються транспортом у невеликій кількості, наприклад у маршрутці, то ризик інфікування, якщо вони дотримуються всіх правил, перебувають у масці, дуже-дуже низький", - пояснив міністр.

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