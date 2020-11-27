Рада отримала доопрацьований Кабміном проєкт держбюджету-2021, - Кондратюк
Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці віцеспікерка Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Нарешті до Верховної Ради надійшов проєкт Державного бюджету на 2021 рік, доопрацьований Кабінетом Міністрів. Сьогодні я розписала цей документ для подальшої роботи. Верховна Рада готова розглянути проєкт Держбюджету-2021 в установлені терміни з урахуванням пропозицій і зауважень народних депутатів", - написала заступниця голови ВР.
Кондратюк підтвердила, що в суботу у Верховній Раді відбудеться нарада за участі керівництва парламенту, представників офісу Президента, Уряду. На цій нараді буде обговорюватися і визначатися порядок денний, щодо бюджетного процесу, повернення відповідальності за неправдиве декларування, вирішення конституційної кризи, комплексу заходів з підтримки ФОПів, малого і середнього бізнесу.
Віцеспікер поінформувала, що до парламенту надійшов пакет невідкладних законопроєктів Президента України, яким передбачено комплекс заходів для підтримки громадян від наслідків пандемії COVID-19. За словами Кондратюк, ці законопроєкти передано на опрацювання в профільні Комітети. Президент також вніс законопроєкт, яким пропонується відновити відповідальність за недостовірне декларування та неподання декларації.
Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт про порядок призначення і звільнення голови НАБУ у зв'язку з рішенням Конституційного суду.
Кондратюк повідомила, що робоча група парламенту теж напрацювала своє бачення як повернутися і не зірвати електронне декларування 2020 року і відповідальність за недостовірне декларування.