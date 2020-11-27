Україна хотіла "чимшвидше душити Білорусь", - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявляє, що Україна нібито хотіла "чимшвидше душити Білорусь". Про це нібито свідчать наявні у нього дані спецслужб.

Слова Лукашенка цитує білоруське державне інформагентство "БЕЛТА", повідомляє Цензор.НЕТ.

Лукашенко переказав нібито зміст зведень КДБ Білорусі про розмову глави МЗС України Дмитра Кулеби з німецьким колегою Хайко Маасом: "Ми втрачаємо наші можливості, не вживаючи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв".

"Прості люди до нас дуже добре ставляться, по-людськи, бо ми до них по-братськи ставилися. Але ж який цинізм: запізнюємося, треба чимшвидше душити Білорусь", - обурився Лукашенко.