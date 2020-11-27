Опалювальний сезон розпочався по всій Україні, - "Нафтогаз"
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті "Нафтогазу України".
Повідомляється, що опалювальний сезон почався по всій країні, але для вирішення боргових проблем потрібні зусилля місцевої влади. Затримка з подачею опалення була пов'язана з тим, що деякі виробники тепла не тільки накопичили критичні борги, а й дотягли цю ситуацію до холодів.
"Один із кричущих прикладів - місто Куп'янськ Харківської області, де через безгосподарність місцевої влади люди повинні були перекривати дорогу і таким чином спонукати управлінців до дій", - зазначила директор департаменту з операційної діяльності "Нафтогазу" Ірина Журавльова.
Нагадаємо, станом на 26 листопада в Україні працювали 99,99% котелень. Зокрема, в Куп'янську не опалюється ще більше двох десятків будинків.