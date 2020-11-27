Лерос: $3 млрд, яких не вистачає в бюджеті - "саме та сума, яка йде в тіньову економіку і в кишеню Банкової"

Виключений із фракції СН народний депутат Гео Лерос стверджує, що в бюджеті не вистачає до кінця року саме ту суму, яка через скрутки ПДВ "йде в тіньову економіку і в кишеню Банкової".

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо міністру фінансів не вистачає 3 млрд доларів (насправді, втричі більше), може, варто хоч на кінець року зупинити скрутки ПДВ? Це саме та сума, яка йде в тіньову економіку і в кишеню Банкової. Чи в кишеню "Кварталу" лізти не можна?" - написав Лерос.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю "ВВС Україна", що через неотримання траншу МВФ у бюджеті України до кінця року не вистачає $3 млрд.

"Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів досі нам не надійшла. Йдеться про більш ніж $3 млрд, які були закладені у нас у бюджеті", - сказав Марченко.

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