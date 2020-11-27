"Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський

Ситуація в Держподатковій і Держмитній службах України за останні півроку тільки погіршилася попри те, що керівництво і податкової, і митниці вже змінилося.

Про це ексміністр фінансів України та колишній радник глави Офісу президента Ігор Уманський заявив в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Керівництво податкової змінилося, чотири рази змінилося керівництво митниці, а система і проблеми нікуди не зникли", - сказав Уманський.

Він стверджує, що планував подолати корупцію на посаді радника голови ОП, але не впорався.

"Я для себе відводив щонайбільше пів року на цей кейс, розумів, що якщо систему не буде зруйновано, то її вже не буде зруйновано в найближчій перспективі ніколи. Якщо не надати чергового публічного імпульсу через екран, через громадську думку, ніхто із цим боротися не буде. Ці пів року минули. На митниці, у податковій ситуація не тільки не покращилася, а погіршилася, на жаль. "Скрутки" як були, так і залишилися", – додав Уманський.

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При цьому, за його словами, був період, коли обсяг "скруток" – схем незаконного відшкодування ПДВ – зменшився.



"Але вже до середини літа програма почала працювати в повному обсязі – 4,5–4,8 млрд грн щомісяця. Це тільки прямий "скрут", який ми можемо бачити через систему, котру бачить податкова. Тому що ми дивимося через їхню систему. Не звідкись із боку, а через їхню систему. Природно, я цю всю інформацію передавав. І це тільки на одній схемі, яка має назву "скрут". Пів року минуло, окремі правоохоронці стали непристойно багатшими, і зараз, наскільки я знаю, у межах слідчих дій вони почали виходити вже на мережевиків. Тобто на великий системний бізнес, який у цю програму зі "скруту" теж залучено. І в моєму розумінні, нічим іншим, окрім як забезпеченням квитками, воно не закінчиться", – резюмував Уманський.



