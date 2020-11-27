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МЗС закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор геноцидом українського народу

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МЗС закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор геноцидом українського народу
Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство до солідарності у визнанні Голодомору геноцидом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міжнародне визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом має стати виявом міжнародної солідарності з українським народом. Належне вшанування пам’яті жертв та всебічне вивчення злочину радянського режиму - спільний моральний обов’язок і дієвий спосіб запобігти повторенню подібних трагедій в майбутньому", - говориться в коментарі МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що цей злочин радянської влади вважається одним із найжорстокіших і наймасштабніших злочинів проти людяності ХХ століття.

"Комплексно спланований та реалізований геноцид українського народу щодня забирав понад тисячу життів. У результаті померли мільйони і ще більше - не народились. Такою була ціна, яку українці "платили" за спробу відновити свою національну незалежність у 1917-1920 роках", - підкреслили в МЗС.

Нагадуємо, у листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    А как быть с Зеленским и его шуткой про "сеньора - Голодомора"? Вы слышали, что бы он принес свои извинения? Чем кого-то призывать прежде всего, надо дома таких "шутников" вылечить
  • Влад Курипко
    ***** оно
  • Макс Полиграф
    Процесс признания нужно обязательно довести до конца при поддержки новой администрации США! Показательной будет позиция Израиля (с позицией рашки усё понятно заранее) МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 7631
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