Москва використовує окупований Донбас для випробовувань російської вакцини

Кремль використовував непідконтрольні українській владі території Донецької і Луганської області як полігон для випробовувань російської вакцини "Sputnik V".

Вакцинація проводилася на "військовослужбовцях" 1-го армійського корпусу під виглядом планових щеплень від сезонного грипу. Про це, посилаючись на джерела в "МОЗ ДНР", повідомляє телеграм-канал "Вольнодумец", інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що випробування в одному конкретному випадку пройшло поки не дуже вдало.

"Так, під контролем вірусологів із Москви, про які я писав раніше, а також 31.10.2020, цю вакцину під виглядом щеплення від сезонного грипу, вкололи 20 бійцям одного з підрозділів 1 АК. У результаті 11 осіб із піддослідних все-таки захворіли на коронавірус: 5 вже одужали, 5 ще хворіють, причому 2 - у важкій формі і один летальний результат з 90% ураженням легень. Що стосується 9 інших, то 6 осіб з них поки здорові, а у трьох - виникли проблеми з нирками і їх довелося госпіталізувати", - пише "Вольнодумец".

Таким чином, інформація російських ЗМІ про те, що ефективність використання російської вакцини становить 92%, ніяк не підтверджується, оскільки з 20 щеплених 55% захворіли на COVID-19. А у 15% виникли ускладнення після застосування вакцини "Sputnik V".

"Може, Путіну ще не доповіли реальні результати випробування вакцини в "ДНР"? А може, в РФ просто забрехалися з "чудовими результатами" та успіхами російської медицини, і просто бояться доповідати Путіну реальну ситуацію? Адже ні МОЗ РФ, ні розробники вакцини, ні профільні НДІ не повідомляли, де і на кому її випробовували в Росії. І, думаю, не випадково", - резюмує "Вольнодумец".

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Крім того, сьогодні стало відомо, що після участі у випробуванні вакцини "Sputnik V" російський журналіст Олексій Пивоваров захворів на COVID-19. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Зазначимо, сьогодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що понад 400 тис. російських військових будуть щеплені проти коронавірусу.

11 серпня 2020 року повідомлялося, що в Росії зареєстрували свою вакцину проти нового коронавірусу. Німецькі фахівці зазначили, що даних про якість, ефективність та безпечність російської вакцини поки немає.

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У ВООЗ також поки не готові сказати, чи може російська вакцина від коронавірусу використовуватися у всьому світі. 30 жовтня в ЄС заявили, що не мають наміру купувати вакцину російського чи китайського виробництва і не рекомендують цього робити іншим країнам-членам Євросоюзу.

11 листопада російські вчені заявили, що "Sputnik V" нібито захищає від COVID-19 "на 92%". За день до цього стало відомо, що в Алтайському краї РФ троє щеплених "Супутником V" медиків заразилися коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Путін дзвонив президенту Франції Емманюелю Макрону з проханням допомогти з виробництвом вакцини проти COVID-19 - в РФ відсутні необхідні виробничі потужності.