Українського політв'язня Марченка засудили в РФ до 10 років за шпигунство

Суд Російської Федерації засудив громадянина України Сергія Марченка, викраденого бойовиками незаконного збройного формування "ДНР" у Донецьку в грудні 2018 року, до 10 років ув'язнення.

Про це написала у Фейсбуці дружина політв’язня Катерина Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Моєму чоловіку, Олександру Марченку, винесли вирок 10 років. І ніби ми знали, що виправдальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь Диво… Навіть не уявляю, які почуття наразі охоплюють Олександра. Знаю тільки одне - він тримається, тому що має неймовірну силу волі", - пише Катерина.

Марченка був викрали бойовики НВФ "ДНР" в Донецьку в жовтні 2018 року, пише "Укрінформ". Рідні розповідають, що в 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку, але не зміг забрати її через військові дії. У грудні 2018 року Марченко зателефонував знайомий, сказав, що начебто людина, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, а значить, автомобіль можна забрати. Чоловік вирушив за машиною і потрапив у руки терористів.

Після двох місяців перебування в ізоляторі "МДБ ДНР" Марченка доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували за допомогою адміністративних арештів у депортаційному центрі Краснодарського краю.

Консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський у коментарі до посту повідомив, що наступного тижня відвідає Олександра Марченка в СІЗО та надасть йому всю можливу підтримку.

Кримінальну справу проти Марченка було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили в СІЗО, обвинувативши в приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення і шпигунстві.

У грудні 2019 року Правозахисний центр "Меморіал" визнав українця Марченка політв'язнем.