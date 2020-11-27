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Директор Музею Майдану Пошивайло: Розслідування ведеться об'єктивно.

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Директор Музею Майдану Пошивайло: Розслідування ведеться об'єктивно.
Расследование о хищениях на строительстве мемориала героев Небесной Сотни ведется объективно, следователи пытаются выяснить все детали.

Про це розповів після допиту директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Складається загальне враження, що ведеться об'єктивне розслідування. Слідчі управління Нацполіції намагаються з'ясувати деталі", - сказав він.

Пошивайло каже, що під час допиту пояснив, чому меморіал й досі не побудований.

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"Меморіал мав би бути побудований після завершення слідчих дій. Оскільки слідчі дії відтерміновувалися через низку причин, тому і меморіал не був побудований", - стверджує директор Музею Майдану.

"Ще раз підкреслюю, що я з'явився на допит з власною ініціативою, бо музей протистоїть спробам дискредитації... ми зацікавлені, як ніхто, в повному і об'єктивному проведенні слідчих дій і з'ясуванню причин, чому ж меморіал досі не побудований", - заявив Пошивайло.

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Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Топ коментарі

  • Євгенович Евгеньевич
    Т.е. ложечки нашлись, как обычно- а осадок остался...
  • Eastern Express
    Еще раз подчеркиваю, что я явился на допрос по собственной инициативе Источник: https://censor.net/ru/n3233757
    А чего на допрос не попросились подрядчики? Директор Музея Майдана Пошивайло: Расследование ведется объективно - Цензор.НЕТ 7576
  • Юрий Ксий 6b554716
    щоб з'ясувати деталі і встановити об'єктивну істину, а не просто "шукати злочинця". Відчуваєте різницю?
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