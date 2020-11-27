Ляшко: Першими від COVID-19 вакцинують медиків, потім військових у зоні ООС

Вакцину від коронавірусу якнайшвидше зареєструють в Україні і безкоштовно забезпечать нею 20% населення.

Про цезаявив під час круглого столу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні затверджено пріоритетні групи. В першу чергу – це медичні працівники; в другу - військовослужбовці, зокрема ті, які беруть участь в операції ООС на сході держави; наступні - це працівники соціальної сфери, а також особи, які перебувають у спеціалізованих закладах в інтернатах, будинках для осіб похилого віку та персонал цих закладів; і наступні - люди в групі медичного ризику – це хворі віком від 60 років, які мають соматичні захворювання, що найбільш часто призводять до летальних наслідків, якщо людина інфікується коронавірусною хворобою, і саме таких в першочерговій групі є найбільше - орієнтовно 7 млн", - розповів Ляшко.

За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, депутата СН Михайла Радуцького, безкоштовно зробити щеплення від COVID-19 зможе кожен п'ятий українець.

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"Ми маємо вже гарантію, що 20% населення безкоштовно отримають дози цієї вакцини. Створено законодавство, яке дозволяє суттєво скоротити строки реєстрації цієї вакцини в Україні, щоб вона щонайшвидше потрапила до громадян", - повідомив Радуцький.

"Вакцину отримають 4 мільйони людей, а вакцинуються двічі, тому це вже 8 мільйонів доз. У бюджеті закладено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини додатково і сподіваємось, що це дасть можливість максимально поширити цю вакцину серед населення України. І ми сподіваємося, що провідні виробники вакцини, які випробували й стоять на початку її виробництва, нададуть можливість закупити на гроші держбюджету додаткові дози", - зазначив Радуцький.