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Федеральний апеляційний суд США відхилив позов виборчого штабу Трампа про фальсифікації на виборах

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Федеральний апеляційний суд США відхилив позов виборчого штабу Трампа про фальсифікації на виборах
Апеляційний суд у США відхилив позов штабу Трампа про фальсифікації на виборах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.

У повідомленні агентства наголошується: "Федеральний апеляційний суд відхилив останні зусилля президента Трампа щодо оскарження результатів виборів. Третій окружний апеляційний суд США повторив рішення низки інших судів, визнавши, що його кампанія не пропонує жодних доказів фальсифікацій на виборах".

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Топ коментарі

  • Irada
    Не удалось Трампу найти нужного судью. Федеральный апелляционный суд США отклонил иск избирательного штаба Трампа о фальсификации на выборах - Цензор.НЕТ 8723
  • Анатолій Звєрєв
    Америка сотні років здобувала собі повагу як серйозна демократична держава, і от знайшовся негідник і хам, котрий спокійно наплював на всі ці столітні здобутки..
  • Анатолій Звєрєв
    Своєю огидною поведінкою і бездоказовою істерикою. Жоден попередній президент не опускався до такого.
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