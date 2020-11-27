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Київську облраду очолив "слуга народу" Скляров

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Київську облраду очолив "слуга народу" Скляров
Представник партії "Слуга народу" Олександр Скляров став головою Київської обласної ради. Він отримав 44 голоси, його суперник Ярослав Москаленко від "За майбутнє" взяв самовідвід.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Скляров отримав 44 голоси від представників "Слуги народу", "Батьківщини" і ОПЗЖ. "ЄС" і "За майбутнє" не брали участі в голосуванні.

Його єдиний суперник Ярослав Москаленко з фракції "За майбутнє" взяв самовідвід і має намір оскаржити результати голосування.

Олександр Скляров обіймав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації. Згідно з декларацією за 2019 рік, доходи Склярова становили 1 млн 698 тис. 465 грн - зарплата і пенсія.

Вибори голови Київської облради супроводжувалися низкою скандалів. Так, "Слуга народу" заявила, що "За майбутнє" намагається скуповувати голоси на користь Москаленка. "За майбутнє", зі свого боку, заявила, що продаж посад у київській облраді організувала "Слуга народу".

Нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар стверджує, що в Київській облраді утворилася коаліція "ОПЗЖ" і "Слуги народу".

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Скляров получил 44 голоса от представителей "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Источник: https://censor.net/ru/n3233761

    Мрази объединились.
  • саша паламарчук
    Киевский облсовет возглавил "слуга народа" Скляров - Цензор.НЕТ 2886
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    "Матьківщина",це сміттєзвалище політичного непотріба !!!)))
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