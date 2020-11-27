Київську облраду очолив "слуга народу" Скляров
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
Скляров отримав 44 голоси від представників "Слуги народу", "Батьківщини" і ОПЗЖ. "ЄС" і "За майбутнє" не брали участі в голосуванні.
Його єдиний суперник Ярослав Москаленко з фракції "За майбутнє" взяв самовідвід і має намір оскаржити результати голосування.
Олександр Скляров обіймав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації. Згідно з декларацією за 2019 рік, доходи Склярова становили 1 млн 698 тис. 465 грн - зарплата і пенсія.
Вибори голови Київської облради супроводжувалися низкою скандалів. Так, "Слуга народу" заявила, що "За майбутнє" намагається скуповувати голоси на користь Москаленка. "За майбутнє", зі свого боку, заявила, що продаж посад у київській облраді організувала "Слуга народу".
Нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар стверджує, що в Київській облраді утворилася коаліція "ОПЗЖ" і "Слуги народу".