Новини • Агресія Росії проти України

ЗСУ виконали в цілому своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, - Хомчак

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ЗСУ виконали в цілому своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, - Хомчак
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявляє, що ЗСУ в цілому виконали свою задачу, яка ставилася на 2020 рік.

Слова Хомчака цитує пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підводимо підсумки діяльності Збройних сил України 2020 року в усіх напрямках. Насамперед, це результати ведення військових дій на сході України, де сьомий рік триває стримування російської агресії, - сказав Хомчак.

Він підкреслив, що одним із пріоритетних напрямків діяльності ЗСУ у 2020 році є завершення трансформації системи управління Збройних сил за принципами і стандартами НАТО, придбання органами військового управління та штабами здатності забезпечити збалансоване управління військами (силами) і їх ефективне застосування в умовах переваги супротивника в повітрі, на морі і суші.

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Крім того, увага приділяється підтримці постійної бойової готовності органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ до виконання завдань за призначенням та нарощування оперативних, бойових і спеціальних можливостей. Також серед пріоритетних напрямків діяльності ЗСУ цього року вдосконалення системи медичного та інфраструктурного забезпечення.

"Головний підсумок - Збройні сили України своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, загалом виконали, - підсумував Хомчак.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    в тебе без шансів свінорус засцяний. ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9291
  • Гыг с Вами
    в котел кацапня добровольно в карабахе пошла ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4734.заменив там армян
  • Василий СПРУТ
    Совковая брехня ВСУ выполнили в целом свою задачу, которая ставилась на 2020 год, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8694
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