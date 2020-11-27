Глава мінфіну Марченко: Переговори з МВФ тривали 3 тижні, починали о 16:00, закінчували о 4-5 ранку
Про переговори Марченко розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Я останні 3 тижні взагалі не комунікував. Знаєте, чому? В мене постійно були перемовини з МВФ. Вони починалися о 4 вечора, тому що за вашингтонським часом це 9 ранку, і закінчувалися о 4-5 годині ранку", - розповів Марченко.
За його словами, представники МВФ вникали у всі деталі бюджету й утрясали витрати і доходи аж до 1 млрд грн.
"Шановне міністерство фінансів, ви вважаєте за необхідне профінансувати ту чи іншу сферу. А давайте про це подискутуємо: чи вистачить коштів? А соціальний захист? Чи вистачить коштів на пенсіонерів, на медиків. Ви підвищили мініальну заробітну плату - давайте подивимося, як це розкладається, як отримують кошти місцеві бюджети", - переказав Марченко розмову з представниками МВФ.
"І це досить така професійна серйозна дискусія і складна робота", - додав він.