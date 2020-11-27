Військовослужбовця, який побив і підпалив свого товариша по службі, затримали в Донецькій області, - Офіс генпрокурора
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу ГПУ.
"За попередніми даними, військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі. Він побив потерпілого, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами. Солдата доставили в Центральну міську лікарню міста Торецька із закритою черепно-мозковою травмою, опіками правої нижньої кінцівки", - сказано в повідомленні.
Військовослужбовець затриманий за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, а також розбою (ч.2 ст.406, ч.1 ст.187 КК України).
Зараз вирішується питання про повідомленні йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Ведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено територіальному управлінню ДБР, розташованому в Краматорську.