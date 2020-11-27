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Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ

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Щоб зупинити пандемію, потрібно, щоб 60-70% населення були вакциновані або перехворіли, - ВООЗ
Аби дієво зупинити поширення коронавірусу, близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані.

Про це заявила керівниця департаменту імунізації Всесвітньої організації охорони здоров’я Кейт О’Брайєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Близько 60-70% населення повинні мати імунітет або піддатися вакцинації, щоб перервати ланцюжки. Однак в даній ситуації нам необхідно враховувати здатність вакцин не тільки забезпечувати профілактичний захист, а й запобігати передачі інфекції. На цей рахунок проводилися різні дослідження і моделювання", - наголосила О’Брайєн.

Представниця ВООЗ додала, що "докладніші прогнози в нинішній ситуації дати складно".

Нагадаємо, станом на 27 листопада в світі загалом із початку пандемії виявлено 61,6 мільйона випадків COVID-19, включаючи 1,44 мільйона летальних.

Наразі вже кілька західних вакцин від коронавірусу показали ефективність на 90% і вище. Проте загалом епідеміологічна ситуація в багатьох країнах світу цієї осені погіршується, в тому числі в Україні.

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Топ коментарі

  • Алексей Достоевский
    Сцук, какое мощное заявление!
    Нобелевскую премию, срочно!
    Вот только об этом можно прочитать в учебнике медика первокурсника
    Что эта ВОЗ делает? Бабки осваивает?
  • Valentyn Prymachenko
    Кретины! Любой студент первокурсник мединститута знает что одним из свойств вируса является изменчивость его ДНК, он мутирует постоянно, и ваши вакцины- это выброшенные деньги! А может повальная вакцинация преследует другую цель? Я уже не чему не удивляюсь! Единственным способом уберечься от Короновируса или другого вируса- это не вакцинация, а повышение иммуной системы человека! Или переболели- это лучший способ, а то не известно чего вы туда напичкали в вашу вакцину! Тем более, что смертность от Короны не превышает нескольких процентов! От рака и сердечнососудистых заболеваний людей умирает больше чем от Короны, и это факт! А как вы делаете вашу статистику, мы уже знаем, и тестирование тоже- Илон Маск до сих пор не знает- так он болен Короной или нет!
  • Николай Астаховский 9928f3cc
    Кстать, жена (о, мудрая Афина), задала ПРОСТОЙ ВОПРОС - если первый локдаун помог, то зачем второй? А если не помог - ТО ЗАЧЕМ ВТОРОЙ?
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