За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров

Заступник міністра економічного розвитку Росії Сергій Назаров, інспектючи окупований Крим, заявив, що до кінця року окупаційна влада має завершити буріння 30 свердловин із водою.

Про це заявив, перебуваючи на окупованому півострові, де інспектує хід реалізації плану щодо "забезпечення надійного водопостачання Криму", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Дані роботи забезпечать додаткову подачу води в системи водопостачання Криму і Севастополя. Воду з пробурених свердловин регіону важливо встигнути подати до кінця року жителям Криму", - заявив Назаров.

Російський чиновник оглянув майданчики під буріння свердловин у Криму і Севастополі. Окупаційні чиновники повідомили, що до кінця року 20 свердловин планують пробурити на території Криму, ще вісім - у Севастополі.

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Раніше повідомлялося, що Назаров вимагає подолати "гострий дефіцит води" в Криму до початку 2021 року.