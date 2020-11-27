На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах

Від 1 грудня 2020 Укрзалізниця знову почне продавати в пасажирських поїздах каву і чай. Через боротьбу з коронавірусом їх прибрали з переліку послуг у червні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі перевізника.

Там зазначили, що дотримуватимуться санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм, тому напої подаватимуть в одноразових гофрованих стаканчиках ємністю 250 мл.

В УЗ зазначають, що ціна не зміниться. Як і раніше, чай, кава і вода в пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде під час оформлення проїзних квитків онлайн.

Також у поїздах продаватимуть печиво, вафлі, снеки і т.д. в індивідуальній упаковці.

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Раніше в Укрзалізниці також повідомляли, що хочуть ввести в поїздах можливість замовити повноцінне харчування. Просять бізнес надати пропозиції.

Зараз розглядають варіант введення послуги, коли пасажир вибиратиме щось із меню під час онлайн-продажу квитків, а потім це підготують і передадуть у вагон провідникам.