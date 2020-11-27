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На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах

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На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах
Від 1 грудня 2020 Укрзалізниця знову почне продавати в пасажирських поїздах каву і чай. Через боротьбу з коронавірусом їх прибрали з переліку послуг у червні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі перевізника.

Там зазначили, що дотримуватимуться санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм, тому напої подаватимуть в одноразових гофрованих стаканчиках ємністю 250 мл.

В УЗ зазначають, що ціна не зміниться. Як і раніше, чай, кава і вода в пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде під час оформлення проїзних квитків онлайн.

Також у поїздах продаватимуть печиво, вафлі, снеки і т.д. в індивідуальній упаковці.

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Раніше в Укрзалізниці також повідомляли, що хочуть ввести в поїздах можливість замовити повноцінне харчування. Просять бізнес надати пропозиції.

Зараз розглядають варіант введення послуги, коли пасажир вибиратиме щось із меню під час онлайн-продажу квитків, а потім це підготують і передадуть у вагон провідникам.

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Топ коментарі

  • Речь Брежнева
    Чемодан мой от водки ломится -
    Предложил я, как полагается:
    "Может, выпить нам - познакомиться,
    Поглядим, кто быстрей сломается!.."

    Он сказал: "Вылезать нам в Вологде,
    Ну, а Вологда -
    это вона где!.."

    Я не помню, кто первый сломался, -
    Помню, он подливал,
    поддакивал,
    Мой язык, как шнурок, развязался:
    Я кого-то ругал,
    оплакивал...

    И проснулся я в городе Вологде,
    Но - убей меня - не припомню где.

    А потом мне пришили дельце
    По статье Уголовного кодекса,
    Успокоили: "Всё перемелется",
    Дали срок - не дали опомниться.

    И остался я городе Вологде,
    Ну, а Вологда -
    это вона где!..

    Пятьдесят восьмую дают статью,
    Говорят: "Ничего, вы так молоды..."
    Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
    Он бы хрен доехал до Вологды!

    Он живёт себе в городе Вологде,
    А я - на Севере, а Север - вона где!

    ...Все обиды мои годы стёрли,
    Но живу я теперь, как в наручниках:
    Мне до боли,
    до кома в горле
    Надо встретить того попутчика!

    Но живёт он в городе Вологде,
    А я - на Севере, а Север - вона где!
  • вставай
    Оце за такі нев"їбймовірні ріформи наглядова рада залізниці шаленні зарплати і премії отрмує. Зовсім ужралиссь?
  • Юрий Петров 33876dd3
    По поводу чая. Я однажды обратил внимание как проводники моют стаканы. Больше чай / кофе я там не покупаю.
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