Новини

Соболєв про призначення Гриневецького головою Одеської ОДА: Зеленський продовжує повертати старі забруднені "кадри"

5 26530
Соболєв про призначення Гриневецького головою Одеської ОДА: Зеленський продовжує повертати старі забруднені "кадри"
Замість того, щоб виконати свою обіцянку і привести до влади нових людей, президент Володимир Зеленський продовжує повертати старі кадри, гальмуючи розвиток країни.

Про це написав у Фейсбуці ексглава комітету ВР по боротьбі з корупцією Єгор Соболєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нинішній президент, який обіцяв привести нових людей, продовжує повертати старі забруднені "кадри". Гальмуючи розвиток цілої країни. В регіоні, який має особливе значення для незалежності України", - написав Соболєв.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 листопада президент Зеленський призначив головою Одеської ОДА люстрованого "регіонала" Сергія Гриневецького, який голосував свого часу за "диктаторські закони 16 січня".

Читайте також: Зеленський призначив Тимчук головою Харківської ОДА. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • orionemc2 a7fce8b3
    Именно для этого клоуна и наняли..
  • Aleksandr Ermak
    при петре варюге казна наполнялась ,доги выплачивались, снаряды и ракеты точились зэбилам мало, клоуна, писькограя выбрали, за полтора года все испепелил
  • Гыг с Вами
    оно конечно правильно,грыня загрязненный Соболев о назначении Гриневецкого главой Одесской ОГА: Зеленский продолжает возвращать старые загрязненный "кадры" - Цензор.НЕТ 5539.тока вот соболев не намного чище
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини