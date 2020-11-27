Соболєв про призначення Гриневецького головою Одеської ОДА: Зеленський продовжує повертати старі забруднені "кадри"

Замість того, щоб виконати свою обіцянку і привести до влади нових людей, президент Володимир Зеленський продовжує повертати старі кадри, гальмуючи розвиток країни.

Про це написав у Фейсбуці ексглава комітету ВР по боротьбі з корупцією Єгор Соболєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нинішній президент, який обіцяв привести нових людей, продовжує повертати старі забруднені "кадри". Гальмуючи розвиток цілої країни. В регіоні, який має особливе значення для незалежності України", - написав Соболєв.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 листопада президент Зеленський призначив головою Одеської ОДА люстрованого "регіонала" Сергія Гриневецького, який голосував свого часу за "диктаторські закони 16 січня".

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