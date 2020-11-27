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Марченко про незахищені статті бюджету: Якщо орган влади хоче під час пандемії купити стільці, можна почекати?

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Марченко про незахищені статті бюджету: Якщо орган влади хоче під час пандемії купити стільці, можна почекати?
Міністр фінансів Сергій Марченко стверджує, що держава здійснить виплати і за захищеними, і за незахищеними статтями бюджету.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Є певні затримки за незахищеними статтями. Але про що йдеться? Якщо у вас у період пандемії якийсь орган влади хоче закупити якісь стільці або меблі, то, ви знаєте, можна почекати кілька днів, тижнів, поки ми заплатимо пенсії і заробітні плати. Ось і все. І далі повернутися до цього питання", - сказав Марченко.

Міністр фінансів стверджує, що грошей у бюджеті вистачить і на захищені, і на незахищені статті бюджету.

"У нас є можливість запозичувати, у нас є кошти на Єдиному казначейському рахунку. Ми бачимо вже, як до кінця року забезпечити виплату захищених статей, незахищених статей. Є розуміння, яким чином і в якій етапності ми будемо це робити", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    "Есть определенные задержки по незащищенным статьям. Но о чем идет речь?"
    речь о том зеленожопый что подобных "задержек" небыло лет 10 в Украине. А особенно их небыло в очень трудных бюджетных 2014 и 2015 годах
  • Гыг с Вами
    а если вай-фай в самолете забацать? Марченко о незащищенных статьях бюджета: Если орган власти хочет во время пандемии купить стулья, можно подождать? - Цензор.НЕТ 4945
  • Александр Харченко 5e7fb82a
    А покупка элитных авто для чиновников на сотни миллионов грн.? А выплата помощи в 750 000 грн. при липовом увольнении мужа нашей генпрокурорши? Это - защищённые статьи?
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