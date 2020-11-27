Наступного тижня локдаун точно запроваджено не буде, - Степанов

Введення повного локдауну в Україні точно не відбудеться з 30 листопада.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наступного тижня точно ніхто не буде його вводити. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку ми за сім-десять днів зробимо відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи", - зазначив Степанов.

Разом із тим він підкреслив, що заповнюваність ліжко-місць у лікарнях на сьогодні становить трохи менше 50%. За словами міністра охорони здоров'я, ситуація, пов'язана з боротьбою з коронавірусною хворобою, в країні досить напружена, як і впродовж усіх восьми місяців епідемії, але водночас вона не є критичною.

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