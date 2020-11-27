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Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов

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Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я планує наступного тижня повідомити про ефект, якого вдалося досягти шляхом введення "карантину вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю.

"Стосовно ефекту, ми наступного тижня скажемо, чи вдалося досягти ефекту, якого ми хотіли. Але вже ми так бачимо і розуміємо, що ми, по-перше, з одного боку, збили тижневу динаміку захворюваності, яка була", - зазначив Степанов.

Читайте також: Закриття метро на вихідні є ефективнішим, ніж карантин вихідного дня, - глава медкомісії Києва Гелевей

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    "Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине - Степанов" .. хм.. Степанов идиот.. Через неделю мы скажем каких результатов достигли после введения карантина выходного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2936
  • WiM
    сам считал?..
  • Алексей Достоевский
    Гдава вверх подними, к ленте новостей
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