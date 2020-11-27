Через тиждень ми скажемо яких результатів досягли після запровадження карантину вихідного дня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує наступного тижня повідомити про ефект, якого вдалося досягти шляхом введення "карантину вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю.

"Стосовно ефекту, ми наступного тижня скажемо, чи вдалося досягти ефекту, якого ми хотіли. Але вже ми так бачимо і розуміємо, що ми, по-перше, з одного боку, збили тижневу динаміку захворюваності, яка була", - зазначив Степанов.

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