Клімкін: "Ніякого зовнішнього управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б"
Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ніякого зовнішньго управління в країні немає, інакше такого і бардаку не було б. Але і внутрішнього управління немає, тому, власне, такий і бардак", - сказав Клімкін.
Він нагадав, що США підтримали Україну зброєю, тренуваннями, гуманітарною допомогою. І припустив, що мета проплаченої акції ОПЗЖ біля американського посольства - зірвати взаємовигідне співробітництво України з адміністрацією новообраного президента США Джо Байдена.
"Як на мене, ця постановка - це про те, щоб прибити можливу спільну історію успіху з новою адміністрацією Байдена. Шанс на це у нас реально є, емоція у Байдена щодо України - є, бажання побудувати системну, а не понятійну політику, як у Трампа зараз - теж є", - підкреслив колишній дипломат.
Клімкін вважає, що такі спроби не матимуть успіху.
Союзником є для нас тільки Сполучені Штати і Євросоюз, тобто, цивілізований світ, як ми його розуміємо. От це насправді дуже-дуже серйозна історія. І якщо хтось її не розуміє, і якщо хтось не розуміє, що її зараз намагаються вбити - оце найгірше, що може бути саме зараз, в ці дні.
"Можна ходити двічі под американське посольство. Соросу це абсолютно по барабану, американця - абсолютно по барабану, і, власне, всім по барабану", - пояснив він.
"Союзником є для нас тільки Сполучені Штати і Євросоюз, тобто, цивілізований світ, як ми його розуміємо. От це насправді дуже-дуже серйозна історія. І якщо хтось її не розуміє, і якщо хтось не розуміє, що її зараз намагаються вбити - оце найгірше, що може бути саме зараз, в ці дні", - підсумував Клімкін.