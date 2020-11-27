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Лукашенко назвав Тіхановську й інших опозиціонерок "лохушками"

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Лукашенко назвав Тіхановську й інших опозиціонерок "лохушками"
Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, під час зустрічі з лікарями, яка відбулася 27 листопада, розповів, що йому дали роздруківку закритої пресконференції за участю лідерки опозиції Світлани Тіхановської.

Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано в Telegram-каналі "Пул Первого".

"Нещодавно ми перехопили конференцію ось цих лохушок, Тіхановської, цих усіх втікачів. Вони проводять закриту конференцію. І що мене вразило, коли мені поклали на стіл роздруківку. Світлана каже: "Мужики, що ви від мене вимагаєте, ви ж розумієте, що я нічого не вирішую", - розповів Лукашенко.

За його словами, Тіхановська переконала себе і Захід, що вона виграла президентські вибори в Білорусі.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    совсем крыша потекла
    пресс-конференция происходит с участием журналистов. кому Тихановская говорит "мужики..."? журналистам?
    что значит "перехватили"? прессуха шла в эфир?
  • Панас Стець
    Для узурпатора, диктатора, и бо большому счету фашиста Лукашенко, не только оппозиция лохушки, весь белоруский народ - лохи.
  • Garry Grant
    Да он в маразме.
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