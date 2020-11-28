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Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи

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Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи
Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що для подолання конституційної кризи потрібно повернути відповідальність за брехню в електронних деклараціях, відновити повноваження НАЗК і забезпечити гарантії діяльності директора НАБУ.

Про це Єрмак написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для виходу з цієї конституційної кризи потрібно зробити три важливі кроки. Перший - відновлення кримінальної відповідальності за навмисне неподання декларації або надання неправдивих відомостей у деклараціях. На думку Володимира Зеленського, кримінальна відповідальність за це має бути досить суворою. Другий - відновлення повноважень НАЗК із моніторингу електронного декларування та врегулювання питання декларацій суддів. Третій - врегулювання питання створення НАБУ і забезпечення гарантії діяльності його директора", - написав Єрмак.

Глава ОП підкреслив, що всі органи влади повинні для виконання цих кроків діяти злагоджено і ефективно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський. ФОТО

"Представники уряду, народні депутати разом з експертним середовищем повинні оперативно доопрацювати відповідні законодавчі ініціативи, а Верховна Рада - якомога швидше ухвалити", - зазначив Єрмак.

Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи 01

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