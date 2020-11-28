США з 2014 року надали Україні допомогу на $4,1 млрд, - посольство

З 2014 року США надали Україні допомогу на загальну суму $4,1 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді посольства США в Києві на запит редакції ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", який опублікований в ефірі програми.

"Із 2014 року США надали Україні допомогу загалом на понад $4,1 млрд (116,85 млрд грн, або приблизно 278 грн на одного громадянина) допомоги як у царині безпеки, так і поза нею. Ми також видали Україні три суверенні гарантії позик на $1 млрд кожна для сприяння стабілізації економіки. Американська розвиткова допомога підтримує поточні реформи в галузі охорони здоров'я, судоустрою, енергетичній галузі, створює можливості для малих та середніх підприємств, зміцнює незалежні засоби масової інформації та, серед іншого, сприяє подальшій інтеграції України із Заходом", – ідеться в заяві.

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У посольстві нагадали, що на 2020 фінансовий рік передбачено $698 млн допомоги Україні: $448 млн – на програми Державного департаменту/USAID та $250 млн – на Ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки (USAI), зокрема $50 млн – на летальну допомогу.



"Американська військова та безпекова допомога спрямована на розширення оборонних можливостей України для моніторингу і захисту своїх кордонів, розгортання своїх військ більш безпечно й ефективно та для руху в напрямку сумісності з НАТО. Гуманітарна допомога США включає фінансування терміново необхідного тимчасового житла, надання й розподіл предметів першої необхідності, захист дітей та людей похилого віку, психосоціальну підтримку, ремонт водної інфраструктури, а також засоби до існування та підтримки розвитку підприємництва внутрішньо переміщених осіб", – заявили в дипмісії.



Також у посольстві зазначили, що США підтримують спеціальну моніторингову місію ОБСЄ – країна вклала $100 млн як внески на діяльність місії. До складу СММ входить 50 громадян Сполучених Штатів.



"США також підтримали Україну в її зусиллях із боротьби проти пандемії COVID-19, надавши понад $41 млн на медичні й гуманітарні потреби, поліпшення спроможності закладів охорони здоров'я в догляді за хворими та запобігання подальшому поширенню захворювання", – ідеться в заяві.



