Байден програв президентську гонку у великих містах, а переміг - у корумпованих, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп укотре розкритикував результати президентських виборів у США, на яких більше голосів дісталося кандидату від демократів Джо Байдену, зазначивши, що той програв у найбільших містах, а виграв в одних із найбільш корумпованих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

У Байдена погані результати в великих містах (за даними Politico), за винятком Детройта (більше голосів, ніж людей!), Філадельфії, Атланті і Мілуокі, де йому було необхідно здобути перемогу. Не дивно, що всі вони розташовані в найважливіших "хитких" штатах, давно відомих своєю політичною корумпованістю!" - написав Трамп у Twitter.

Раніше в п'ятницю Трамп вкотре обвинуватив демократів у фальсифікації результатів виборів.

Він назвав чиновників в Джорджії і Пенсильванії "ворогами держави" і "комуністами", які допомогли Байдену виграти вибори за рахунок фальсифікації підсумків.

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Одночасно Трамп заявляв, що визнає перемогу кандидата від демократів Джо Байдена на президентських виборах, якщо колегія вибірників проголосує за нього. Він додав, що якщо колегія вибірників підтвердить перемогу Байдена, "вони зроблять помилку", але, утім, він відмовиться від влади і залишить Білий дім.

Дотепер республіканці гарантували собі 50 місць у Сенаті, демократи - 48. Для контролю над верхньою палатою Конгресу США необхідний 51 голос, тому республіканцям досить перемоги в Джорджії одного з кандидатів. У разі рівного розподілу голосів вирішальний переходить до віцепрезидента.

За підсумками виборів до палати представників демократи зберегли контроль над нижньою палатою Конгресу.

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